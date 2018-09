Ambulanciers rijden met stervende man naar McDonald's voor ijsje

,,Een eenvoudig gebaar maakt soms een wereld van verschil'', zegt John Hammond, die verantwoordelijk is voor de ambulanciers in Queensland. De ambulanciers kwamen Ron ophalen, voor zijn laatste reis naar een hospice. Toen zijn vrouw Sharon liet vallen dat Ron de voorbije twee dagen nauwelijks iets had gegeten, vroeg een van de ambulanciers of hij misschien ergens zin in had. ,,Een ijsje van bij McDonald's'', antwoordde Ron. Daarop reden ze met hun ziekenwagen rechtstreeks naar McDonald's en bezorgden Ron zijn ijsje.