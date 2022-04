Amerikanen krijgen koekje van eigen... bodem! Woerdense leerlingen bedenken recept

Wat Eten We Vandaag: Salmorejo: Koude tomaten­soep met ei

Salmorejo is een koude soep op basis van brood, tomaten, knoflook en olijfolie. Het gerecht is, net zoals gazpacho, afkomstig uit de Spaanse keuken, maar is anders van smaak. Salmorejo is dikker en heeft een ei als topping.

14 april