Augustus oogstmaand: drie recepten met de verse oogst

Mijn personal trainer Donny is nogal een kerel. Traint zelf ook veel en is kamerbreed, kale kop, voormalig keeper in het betaald voetbal. Enfin, u heeft nu wel zo’n beetje een beeld. Zodoende was het aandoenlijk om hem na mijn les voorzichtig een klamvochtig doekje te zien openvouwen en daar bijna vertederd in te kijken. En nee, het was niet het textiel waarin hij de door mij geplengde zweetdruppels had opgevangen, maar een lapje dat hij zelf had bevochtigd om zaadjes te laten ontkiemen. ‘Ik zie al een paar groene puntjes,’ jubelde bij. Hij pinkte nog net geen traantje weg bij het aanschouwen van dit jonge leven.