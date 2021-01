Bakkers missen André van Duin in 'rare’ aflevering van Heel Holland Bakt

Alles loopt een beetje anders dan gepland in de zesde aflevering van Heel Holland Bakt. Een deelnemer is er niet bij. Eric is verkouden en dat betekent in coronatijd dat hij moest thuisblijven. ,,The show must go on”, stelt presentator André van Duin op de voice-over vast. Van Duin is tijdens de eerste opnamedag zogenaamd warmte aan het regelen, want in de tent is het koud. Iedereen mist hem.



Hij was iets anders aan het doen, meldt Van Duin later. Hoewel het onderwerp nergens aan wordt aangesneden, zullen veel lezers hebben gedacht aan de behandeling tegen kanker die de populaire presentator tijdens de opnamen onderging. Door een foefje is ondanks zijn afwezigheid wel te zien, want de beelden van zijn zoektocht naar warmte (dekens, stapels dekens) zijn slim verweven in de beelden van de bakkers. Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij paarden en honden. Van Duin doet ook de stemmen van de dieren, net als in zijn populaire tv-programma Animal Crackers.

In die witte tent is het viertal intussen druk bezig met hun eerste opdracht: een broodkroon, want het thema van de week is ‘vorstelijk'. Dat past wel bij Elizabeth, want haar dochter noemt haar soms een dramaqueen. Ellen kan er ook wat van: ze heeft het koud en ze heeft last van het imposter syndrome: ze is bang dat straks uitkomt dat ze helemaal niet kan bakken. Intussen crost Van Duin met een wagen over het terrein: dekens en heaters verzamelend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verbazingwekkend lekker

Toch is Ellens brood prima. Hij heeft een krokante korst en hij is volgens jurylid Robèrt van Beckhoven lekker voor bij de borrel. Is die van Thijs een kroon op zijn werk, vraagt Van Beckhoven zich af. De keuze van de Leidse arts voor ansjovis valt in de smaak. Mals en met een goede vulling. Dan is de beurt aan de zoete kant van de tant. Elizabeth zorgde voor een royale vulling, grapt jurylid Janny van der Heijden. Goed gedaan, is het unanieme oordeel van haar en Van Beckhoven. Dat feestelijke tintje is wat minder goed terug te vinden in Sabine brood. Toch is die wat gewoontjes ogende kroon verbazingwekkend lekker. ,,Dat geeft een goed gevoel", reageert de kapster verheugd na afloop met rode konen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De technische opdracht is weer een moeilijke: een millefeuille van chocolade. Noodgedwongen geven Van Beckhoven en Van der Heijden zelf maar het seintje: ,,Bakkers klaar? Bakken maar.” Waar is Van Duin toch? De bakkers hebben geen tijd om zich druk te maken over zijn afwezigheid, want chocolade tempereren vergt concentratie. Sabine staat zich te verkneukelen. ,,Ik ben toevallig veel met chocolade gewerkt en dat komt nu heel goed uit.”



De tipjes van Van Duin missen ze allemaal wel. ,,Hier had ik ook niet kunnen helpen", reageert Van Duin via de voice-over als ‘alles’ bij Thijs mislukt. ,,Nog vijf minuten", roeptoetert Van der Heijden van een afstandje met een luidspreker. Als de presentator er niet is, moet je improviseren. ,,Heb je een luikje? Dan kan ik door de grond zakken”, zegt Thijs licht wanhopig.



Het valt niet met de creaties. Botercrème die vies is, de kleur oranje die ontbreekt. Thijs heeft zelfs 'sorry’ geschreven op zijn plank. Toch is zijn botercrème lekker. Sabine is duidelijk het best. Thijs - meneer Sorry - eindigt toch nog voor Ellen, bij wie nóg meer mis ging.

‘Ik heb je gemist’

Op dag twee is Van Duin er gelukkig weer. Hij kan niet wachten om weer te beginnen. Met zichtbaar plezier kondigt hij de laatste opdracht aan: een koninklijk Delfts Blauw spektakelstuk moeten ze fabriceren. En dan komt hij ook nog met heaters. ,,Je bent een schat", reageert Ellen. ,,Ik heb je gemist", zegt Thijs. Onder druk wil Sabine ook best zeggen dat ze Van Duin miste. ,,Hoe ging het gisteren?” ,,Ja wel goed.” ,,De anderen misten mij.” ,,Ja, ik heb je ook gemist.” ,,Natuurlijk heb je me gemist.” Ze maakt het later goed door hem een pot boerenjongens te geven. ,,Wel een dagje laten staan”, adviseert ze. ,,Ja dat hoor je vaak over boerenjongens”, reageert hij lachend.

Elizabeth komt met een fraaie en goede taart met mooie smaken. Ellens taart leek niet helemaal af maar haar hazelnootvulling is erg goed. Sabine met haar handbeschilderde taart wekt bewondering op, net als haar zelfvertrouwen en haar 'mollige’ biscuit. Geweldig, vindt Van Beckhoven. Thijs’ tekenstijl is niet indrukwekkend maar zijn chipolatasmaak levert toch gewoon een goede taart op.

Een raar weekend, concludeert de jury na afloop. Wie de beste bakker was, is niet moeilijk te raden. En de minste? Dat is iets moeilijker. Maar moet er wel iemand naar huis, nu Eric er niet bij is? vragen de kandidaten zich af.



De meesterbakker blijkt uiteraard Sabine, die het 'superleuk’ vindt en aankondigt bijna te moeten huilen. Ellen was de minste bakker maar krijgt een kans om volgende week nog eens haar beste baksels te maken. Dan is Eric er ook weer bij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.