Bang dat je corona krijgt van bezorger? Domino’s Pizza en AH gaan over tot actie

Domino’s Pizza erkent dat de kans dat bezorgers en klanten elkaar besmetten nagenoeg nul is. ,,De functie is dan ook vooral bedoeld voor klanten die bijvoorbeeld al in quarantaine zitten vanwege het virus. Maar we doen het ook voor mensen die zich veel zorgen maken om het virus en uit angst voor besmetting niet meer durven te bestellen. Domino’s Pizza wil op deze manier bezorgde klanten tegemoetkomen.”



De fastfoodketen benadrukt dat de manier van bezorging een optie is en géén verplichting. ,,Klanten kunnen zelf weten of ze het vakje aanvinken. We snappen dat het in het begin wennen zal zijn, ook voor de bezorgers. Kijk maar naar Rutte: die ging meteen na het aankondigen van het handenschudverbod in de fout. Toch hebben we het volste vertrouwen dat dit gaat werken. Alle bezorgers van Domino’s Pizza zijn geïnstrueerd en weten wat ze moeten doen.”