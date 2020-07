Barbecuegoeroe: ‘Ik ben aan het overstappen van grote brokken vlees naar groente’

Bussum, een regenachtige ochtend in juli. Chef-kok, kookboekenschrijver en grillspecialist Jaspers ontvangt zijn bezoek in de achtertuin. Niet echt barbecueweer, maar het lijkt de topkok niet te deren. Al snel blijkt waarom: de overkapte buitenkeuken is de plek waar Jaspers in zijn element is.