Barista bedient klant zonder masker niet: zij nagelt hem aan schandpaal en hij krijgt ‘fooi’ van 87.000 euro

Gilles wilde vorige week zonder mondkapje koffie bestellen bij de Starbucks in San Diego (Californië), maar de barista Lenin Gutierrez wilde eerst weten of ze een mondmasker op zak had. Nog voor hij de geldende coronaregels kon uitleggen, begon de klant volgens hem te schelden.



Ze maakte een foto van hem en schreef er op haar facebookprofiel bij: ‘Maak kennis met Lenen (sic) van Starbucks. Hij weigerde mij te bedienen omdat ik geen masker droeg. De volgende keer haal ik er de politie bij en breng ik een medische vrijstelling mee.’



In de reacties kozen veel mensen echter geen partij voor haar, maar voor de barista. Sommigen hoopten zelfs speciaal voor hem naar de Starbucks te gaan om hem fooi te geven, schrijft CNN. Waarom de vrouw geen masker droeg en naar welke reden voor medische vrijstelling ze verwees, is niet duidelijk.