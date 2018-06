Begin de dag goed met deze vitaminebom

Serveer­ster verpest vaderdagdi­ner door kok te vragen op burger te spugen

18 juni Een man uit New York hield gisteren een vervelende nasmaak over aan een vaderdagetentje nadat hij op de rekening iets opmerkelijks had gespot. Tussen de ingrediënten van zijn hamburger had de serveerster een speciaal verzoek aan de kok geplaatst: 'spuug er alsjeblieft op'. Die actie kostte de vrouw naar verluidt haar baan.