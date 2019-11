Belgen willen Chinezen frietjes leren eten

Koken & eten Zeeuwen kunnen hun traditione­le ‘Zeeuwse knoop’ nu ook eten

9:59 Pasta in de vorm van de Zeeuwse knoop. Die is er nog niet. Maar daar brengen André en Marijk Roubal uit Kwadendamme vanaf vandaag verandering in met hun eigen Zeeuwse pasta. Gemaakt van tarwe die om de hoek groeit. En dat op zich is al uniek.