Ben je een echte fan van broodbakken? Maak deze quiz en win

Voor brood bakken heb je aandacht nodig. En geduld. In zijn net verschenen Een boek over brood neemt bakker Issa Niemeijer je aan de hand bij alle stappen die nodig zijn om een mooi brood te bakken. Zelf maakte de Amsterdamse bakker zijn eerste broden in een kleine Moulinex-oven waarvan de maximumtemperatuur 220 graden was. Hij trachtte de smaken van zijn jeugd - in Frankrijk en Italië - terug te vinden. Later kocht hij een grotere oven en paste alle technieken toe, die hij uit de bakkerij kende.