Ben je helemaal klaar met thuiszitten? Dit zou weleens rustgevend kunnen zijn

Koken & etenAls je thuis vastzit in de coronacrisis, is het niet raar dat je hongerig bent naar manieren om de tijd te doden tijdens de quarantaine. Iets lekkers bakken is dan best een goed idee. Het vermindert stress en stimuleert de creativiteit.

,,In onzekere tijden, waarin je het gevoel hebt dat je geen controle hebt en waarin veel dingen onzeker zijn, is het prettig om iets te doen waar je zelf zeggenschap over hebt’’, zegt psycholoog Thijs Launspach, schrijver van het boek Fokking Druk. Volgens hem kan iets zo goed mogelijk bakken daarbij helpen.

De psycholoog neemt een persoonlijke ervaring als voorbeeld. ,,In mijn werk ben ik vaak bezig met mijn hoofd. Voor mij helpt het daarom om een boekenkast te bouwen. Ik heb iets in m’n handen en gebruik m’n hoofd op een andere manier.’’ In tegenstelling tot andere ‘langetermijntaken’ heb je aan het einde een tastbaar resultaat. ,,Met bakken is dat hetzelfde: je weet wat je doet, je hebt controle en je hebt het resultaat zelf in handen.’’

Volledig scherm Appeltaart © Shutterstock ,,We weten dat taken doen waarbij je maar een deel van je hersenen hoeft te gebruiken, zoals eiwit kloppen of deeg kneden, dingen zijn waarbij je je gedachten kunt laten afdwalen’’, zegt Launspach. Hij noemt dit soort routinetaken mind wandering. ,,Dat heb je nodig om alles op een rijtje te zetten en te kunnen nadenken.’’

Social media

De term anxiety baking, oftewel ‘stressbakken’ of ‘angstbakken’, circuleert al op social media. Net als procrastibaking, de gewoonte om iets volledig onnodig te bakken met de bedoeling om ‘echt’ werk te vermijden. Het lijkt een reactie op de huidige noodsituatie en veranderde arbeidsomstandigheden.

,,Men lijkt over te zijn gegaan op weekendbakken als een soort zalf voor de omgevingsangst van het leven’’, stelt Amanda Mull in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. De Amerikaanse schrijfster Kat Kinsman, die zelf ook angsten ervaart, vertelt dat bakken een vorm is van zelfzorg. ,,Een die goedkoop en gemakkelijk is.’’

Mindfulness

Dat mensen spontaan beginnen met bakken als zij in een lastige situatie zitten, is niet zo raar. Psychologen beweren dat een baksessie veel voordelen heeft voor je mentale gezondheid. Het is te vergelijken met mindfulness, omdat je bezig bent met iets zelf te creëren. Het is een manier om je creativiteit te uiten en dat zorgt er weer voor dat je minder stress hebt.

Volledig scherm Door iets te bakken kun je je hoofd leegmaken. © Martin Sharrott Fotografie ,,Mensen die vaak bakken, kunnen beter met stress omgaan omdat ze op bepaalde momenten hun emoties of creativiteit kwijt kunnen’’, zegt psycholoog en hersenwetenschapper Donna Pincus van de universiteit van Boston hierover. Launspach zegt dat anxiety baking nog wel wat anders is dan mindfulness. ,,Met meditatie probeer je juist heel bewust in je hoofd te zitten en alle handelingen heel bewust uit te voeren. Met bakken doe je dat niet per se, maar ik kan me wel voorstellen dat het rustgevend is.’’

Routinetaken

Voor mensen die stress ervaren vanwege het coronavirus geeft Launspach dan ook als tip mee: ,,Wanneer je thuis zit en niet kunt werken, is dit het uitgelezen moment om dat ene klusje in huis te doen dat je anders nooit doet. Reorganiseer je fotoalbum, bak een taart of maak een wandeling.’’

Zit je thuis, maar moet je wel werken? Dan is het volgens de psycholoog handig om onderscheid te maken tussen werk en vrije tijd, ook al is dat op dat moment op dezelfde plek. ,,Probeer te werken op een andere plek dan waar je normaal thuis zit, hanteer dezelfde werktijden als op het werk, of kleed je aan alsof je ook echt naar kantoor gaat.’’

Voor wie de neiging tot hamsteren niet kan onderdrukken, heeft de Amerikaanse culinair schrijfster Katie Okamoto nog een advies: boter en suiker kopen. ,,Dit blijft lang houdbaar en je kunt het gebruiken om zelf te bakken. Bakken is comfortabel en bevredigend, en ik denk dat we dat op dit moment allemaal nodig hebben.’’ Voor mensen die lege schappen aantreffen waar de bloem had moeten staan: je kunt ook havermout verpulveren in je keukenmachine en die als basis gebruiken.

Makkelijke recepten

Dus, wat gaat het worden de komende tijd? Makkelijke projectjes zijn leuk voor iedereen die binnen vastzit. Deze chocolade panna cotta is bijvoorbeeld zo gebeurd, met slechts enkele ingrediënten. Of probeer een citroentaart met amandel: een nieuwe draai aan de klassieke koffietaart of ideaal als last minute dessert. Op de site van The New York Times vind je nog meer makkelijke anxiety baking-recepten.

Citroentaart met amandel

4 personen – 20 min.



INGREDIËNTEN

4 eieren

½ tot ¾ cup suiker (ca. 125 – 180 ml, afhankelijk van persoonlijke smaak)

Snufje zout

½ cup gemalen amandelen

ca. 125 ml room

½ cup gesneden amandelen, wat achterhouden voor garnering

1 citroen, schil en sap

2 el boter

poedersuiker voor garnering

KEUKENSPULLEN

Ovenvaste koekenpan

Grill

BEREIDING

1. Verwarm de oven op 200 graden. Doe eieren, suiker, zout, gemalen amandelen, room, gesneden amandelen, citroenschil en het sap in een schaal.

2. Smelt de boter in een ovenvaste koekenpan van ca. 20 centimeter doorsnee op laag vuur. Wanneer het schuim is afgenomen, voeg dan het mengsel toe, kantel de pan om het beslag gelijkmatig te verdelen. Ga door met het koken van de taart op de kookplaat tot de randen net beginnen te harden, zet dan de pan in de oven en bak af, gedurende 10 tot 15 min.

3. Als de taart klaar is, doe die dan een minuut onder de grill of tot die net goudbruin is. Bestrooi met poedersuiker en gesneden amandelen. Serveren maar!