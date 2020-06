Bierdrinker heeft 0.0-bier omarmd, maar helemáál zonder alcohol is het niet altijd

Koken & etenAls je tegenwoordig bij je lokale supermarkt in de bierschappen kijkt is de helft mét en de helft zonder alcohol. Is het aandeel van alcoholvrij bier zoveel groter geworden dan ‘gewone’ pils? Is 0.0 het nieuwe normaal geworden?

De hardst groeiende biercategorie volgens belangenvereniging Nederlandse Brouwers en Bierista is de 0.0-categorie. Alle grote merken zoals Heineken, Bavaria, Amstel, Grolsch en zelfs speciaalbieren zoals Leffe hebben een nulprocentvariant. Heineken verkoopt sinds kort ook kratten met deze 0.0 flesjes. Van elke twintig glazen bier die er in Nederland worden gedronken is er nu één alcoholvrij.



In een onderzoek naar bierconsumptie door de Nederlandse Brouwers in 2020 zag men zelfs dat de consumptie van gewoon pils met vier procent gedaald was, terwijl die van non-alcoholisch bier gelijk bleef. Volgens de directeur van de belangenvereniging Nederlandse Brouwers, Lucie Wigboldus, ligt dat aan de grotere keuze die consumenten hebben: ,,Jaren geleden was er alleen pils en witbier in een alcoholvrije variant. We zien nu ook steeds meer 0.0 speciaalbieren op de markt.”

Meer smaak, meer genieten

Quote Alcohol­vrije bieren worden steeds vaker op de tap aangeboden. Er zijn meer alcohol­vrije blonde bieren, ipa’s en bieren met een flinke smaak Lucie Wigboldus Er komen steeds meer verschillende smaken bij en technieken worden constant verbeterd, waardoor assortimenten in de supermarkt en in de horeca enorm zijn uitgebreid. Keuze en leuke smaakjes zijn in. ,,De consument reageert duidelijk positief op de toename van smaakvolle bieren met minder alcohol die tegenwoordig worden gebrouwen. Het past bij de wens van de bierdrinker om bewuster te genieten”, aldus Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers.

Verschil in generaties

Er is hierin wel een duidelijk verschil tussen de doelgroepen. In een onderzoek onder bierdrinkers uit 2019 vond de consument tussen 18-49 jaar het leuker om te experimenteren met verschillende smaken dan de oudere vanaf 65 jaar. Bovendien kiest 57 procent van de bierdrinkers tussen 18-29 jaar voor een laag-alcoholisch bier. Jongeren en millennials kiezen steeds vaker voor het gezondheidsaspect. Net zoals Coca-Cola Zero bevat alcoholvrij bier nu ook veel minder calorieën.

Echt alcoholvrij?

Je moet als zwangere - of andere consument die per se echt geen alcohol wil drinken - wel opletten, zo blijkt uit een bericht dat het Voedingscentrum vandaag bracht op social media. Bieren met het label ‘alcoholvrij’, ‘alkoholfrei’ of ‘non alcoholic’ bevatten soms te veel alcohol, meldt het kenniscentrum. Het Voedingscentrum bekeek de etiketten van een aantal alcoholvrije bieren en ontdekte dat met name geïmporteerde bieren soms meer alcohol bevatten dan volgens de Nederlandse wet is toegestaan (zie infographic hieronder). Het Voedingscentrum adviseert daarom bierfans het etiket te lezen.

Volledig scherm Echt zonder alcohol? Hier zie je het werkelijke percentage in biertjes. © Voedingscentrum

Alcoholvrij bier in de horeca

Volgens Wigboldus is een op de twintig bieren inmiddels alcoholvrij. Daarbij valt op dat in de horeca alcoholvrij bier een groei van 24 procent doormaakte. ,,Alcoholvrije bieren worden steeds vaker op de tap aangeboden. Er zijn meer alcoholvrije blonde bieren, ipa’s en bieren met een flinke smaak”, aldus Wigboldus.



In het Nationaal Bieronderzoek in 2019 onder 1059 bierdrinkers vond 7 van de 10 bierdrinkers smaak het belangrijkste, daar heeft de bierindustrie gehoor aan gegeven. Er is dus veel meer keus waar je als fervent bierliefhebber oprecht blij van wordt.