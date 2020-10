Bij de schillenboer van de 21ste eeuw verwerken ze 1,2 miljoen sinaasappels per dag

Streekproduct Er gaat niets boven Groningen: ‘Of boven de Groningse eierbal, perfect voor na het stappen’

26 september Nu we onze smaakpapillen niet meer en masse in warme oorden kunnen verwennen, gaan we op culinaire reis door Nederland. In deze laatste aflevering zijn we met culinair journalist Laura de Grave in de meest noordelijke provincie van ons land: Groningen.