Bij deze supermarkten kun je vandaag gewoon boodschappen halen

Man (72) gestikt in kerstdiner: ‘Hij stopte opeens met ademen’

31 december De familieleden en vrienden van de 72-jarige Brian Marshall zijn in diepe rouw gedompeld omdat de man op Eerste Kerstdag stikte in een kerstdiner met gebraden lamsbout en geroosterd rundvlees. De gepensioneerde Brit zat aan tafel in de woning van zijn neef toen hij zich al pratende verslikte in een onderdeel van de uitgebreide feestdis.