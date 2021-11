Bij dit restaurant aan het water geniet je ook in de herfst van een lekkere voorjaarskip

Hij is pas 20, maar Roman is nu al de allerbeste speculaas­bak­ker: ‘Het recept? Dát verandert nooit’

Roman van Rooijen uit Baarn was vier jaar oud, toen hij tegen zijn vader zei: ik word later de baas van deze bakkerij. Nu, op 20-jarige leeftijd, is het Van Rooijen gelukt. En dat niet alleen: hij werd ook nog eens verkozen tot beste speculaasbakker van de wijde omtrek. ,,Nooit uitverkocht zijn, dat is nu een hele kunst.”

29 oktober