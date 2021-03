Bij Les Copains hebben ze een lekkere griet om in te bijten

Chef-kok Eric Ketel, zijn (gast-) vrouw Debbie en sommelier Pascal Spierlings zijn er klaar voor. Er is flink verbouwd, getimmerd, geverfd en gedaan in de smalle Breestraat om hun vertrouwde visrestaurant Les Copains in het oude Delft een nieuwe toekomst te geven. En hoewel een liaison van horeca en retail nu trending is wordt niet alle vernieuwing door coronanood gedicteerd. Ze zijn in deze horecafamilie wel gewend om creatief met de zaken om te gaan. Zo werd in ditzelfde horecapand ooit Annie Schomaker in stelling gebracht tussen de tafeltjes als zangeres door echtgenoot Fokko (de schoonvader van de huidige uitbaatster). De bistro werd mede daardoor een fenomeen.