Bij Plus is binnenkort alleen nog maar biologische zuivel te krijgen (en die is niet duurder)

Verbijste­ring om ‘mar­tel-uitvinding’ uit Nieuw-Zee­land: apparaat klemt kaken dicht voor dieet

28 juni Magnetische kaakklemmen in je mond die moeten voorkomen dat je stiekem toch dat frietje pakt. Een universiteit in Nieuw-Zeeland ligt flink onder vuur vanwege een opmerkelijke uitvinding, die als doel heeft de ‘wereldwijde obesitasepidemie’ te bestrijden. Critici spreken van een ‘griezelig, onmenselijk en bizar’ hulpmiddel. Onderzoekers die het eigenaardige apparaat hebben ontwikkeld, zeggen dat de bedoeling ervan verkeerd wordt geïnterpreteerd. ‘Het is vooral bedoeld voor patiënten die een operatie moeten ondergaan.’