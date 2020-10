Binnen op nummer 1: zo willen Kookmutsjes Nadia en Najat iedereen motiveren in de keuken

,,We vinden het geweldig om te zien hoe goed ons boek is ontvangen. Het overtreft al onze verwachtingen en om op nummer 1 binnen te komen is echt fantastisch”, is de eerste reactie van de kookzussen. Het kookboek staat sinds vanmiddag op nummer 1 van de bestsellerlijst en kwam officieel op 29 september uit.

Fans konden de limited edition, die vier recepten meer bevat, al vanaf juni bestellen. Meer dan 10.000 keer werd de speciale editie in de pre-order besteld; Bol.com moest zelfs meerdere bestellingen annuleren vanwege de beperkte oplage. Sommige fans probeerden geld te verdienen met de recepten uit het boek door ze te verkopen op Facebook. Daar staken de zussen een stokje voor.

Volledig scherm Een screenshot van Najat's reactie op de receptenverkopers. © Beeld van een bericht op Facebook

Flinke aanhang op sociale media

Nadia en Najat hebben een flinke aanhang op diverse sociale media: 260.000 volgers op Snapchat, zo’n 131.000 op Instagram, hun Facebook groep telt meer dan 118.000 leden en ook hun site krijgt iedere maand ruim 1 miljoen bezoekers. Dagelijks delen ze nieuwe creaties met hun volgers, die elkaar onderling een hart onder de riem steken en motiveren in de keuken. ,,We wilden een positieve kookgroep waarin iedereen elkaar motiveert, ongeacht je leeftijd of waar je vandaan komt”, vertelt Nadia enthousiast.

Wat acht jaar geleden begon als studieproject, groeide uit tot een hechte online community. ,,Ik kon niet eens een eitje bakken toen we net begonnen”, vertelt Najat lachend. Toch weerhield het haar niet om de keuken in te stappen. Najat: ,,Er ging echt een wereld voor me open toen ik ontdekte hoe creatief je kunt zijn in de keuken. Ik vind het nog steeds echt waanzinnig.” Najat’s passie voor koken werd alsmaar groter toen ze samen met haar zus recepten begon te delen via Facebook. Eerst als ‘Najat’s keuken’, later bedacht Nadia de naam ‘Kookmutsjes’.

Quote Als je nu op Instagram of Pinterest kijkt zie je veel recepten met chips, maar acht jaar geleden was het heel vernieu­wend Najat Yachou Voor de duidelijkheid: Najat is degene die kookt en bakt; Nadia zorgt ervoor dat alles achter de schermen op rolletjes loopt; zij beheert de website en haalt boodschappen. ,,In het begin kregen we echt zulke positieve reacties. Heel veel mensen vonden onze recepten leuk omdat het anders was. Wij kwamen met een Dorito’s pizza of Bugles burger. Als je nu op Instagram of Pinterest kijkt zie je veel recepten met chips, maar acht jaar geleden was het heel vernieuwend.”

En zo zijn er nog meer gekke smaakcombinaties te noemen waarmee de Kookmutsjes flink scoren bij hun fans. Zo maakte Najat cheesecake en cupcakes van Chebakia, de populaire Marokkaanse honingkoekjes. Net als de Bugles burger een goed voorbeeld van Najat’s motto in de keuken: zoek een product waar je dol op bent, en probeer er iets anders mee te maken. ,,Bugles gaan bijvoorbeeld goed samen met Heks’nkaas en smeerkaas; door die smaken te combineren in een burger of pizza kom je uit op iets heel lekkers”, legt ze uit. ,,De keuze daarin is zo groot”, vult Nadia haar zus aan. ,,We willen het Kookmutsjespubliek duidelijk maken dat je overal wel iets van kunt maken als je maar creatief bent.”

Quote We willen de allergroot­ste community worden en zoveel mogelijk verbonden­heid creëren Nadia Yachou Hoewel het de zussen nu voor de wind gaat (hun volgers kijken nu al uit naar een tweede boek), hebben ze heus wel momenten gehad waarop ze dachten: klaar, we kappen ermee. ,,Het is ook zwaar en moeilijk om iets van nul op te bouwen tot iets groots. Niemand kent je in het begin en je kunt gemakkelijk gedemotiveerd raken door mensen die vragen wat je nu eigenlijk verdient met het delen van gratis recepten”, zegt Najat.

Toch lieten de twee zich niet uit het veld slaan en hebben de zussen Yachou grootse plannen voor de toekomst. Er staan nog vele kookboeken op de planning, evenals het uitbrengen van hun eigen bakproducten en kruidenlijn. Hun doel: het voor iedereen makkelijker maken in de keuken. ,,We willen de allergrootste community worden en zoveel mogelijk verbondenheid creëren met alle Kookmutsjes uit Nederland, België of waar dan ook”, zeggen Nadia en Najat.

Benieuwd naar de Kitkat cheesecake uit het kookboek? De zussen delen hieronder het recept:

KitKat cheesecake

Ideaal, een no bake-cheesecake die er ook nog eens prachtig uitziet! Je hoeft deze KitKat-cheesecake alleen maar een paar uur in de vriezer te zetten. De stukjes KitKat worden heerlijk zacht wanneer de cake opstijft. Als je meer tijd of geduld hebt, kun je de cheesecake ook een nacht in de koelkast zetten. Welke roomkaas je gebruikt, is aan jou. Monchou geeft bijvoorbeeld een fijne smaak, Philadelphia juist een frisse. Wij zijn fan van de goedkopere roomkaas van de Aldi of Lidl.

BEREIDINGSTIJD: 25 MINUTEN

WACHTTIJD: 300 MINUTEN

INGREDIËNTEN

12 PERSONEN

KOEKJESDEEG

100 g roomboter

125 g mariabiscuits

VULLING

100 g melkchocolade

200 g KitKat

250 g roomkaas

45 g kristalsuiker

16 g (2 zakjes) vanillesuiker

16 g (2 zakjes) Klop-Fix

400 ml ongeklopte slagroom

GANACHE

40 ml ongeklopte slagroom

100 g melkchocolade

GARNERING

KitKat

aardbeien

muntblaadjes

EXTRA

hakmolen

springvorm: 20 cm doorsnede

handmixer

1. Bekleed de bodem van een springvorm met bakpapier, en vet de randen van de springvorm in. Smelt de roomboter en maal met een hakmolen de mariabiscuits fijn.

2. Doe de gemalen biscuit in een diepe kom en voeg de gesmolten roomboter toe. Meng goed. Schep het koekjesdeeg in de springvorm en druk goed aan. Bewaar de koekjesbodem in de koelkast.

3. Smelt voor de vulling de melkchocolade au bain-marie en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Hak de KitKat in kleine stukken. Meng de roomkaas met de kristalsuiker en vanillesuiker in een diepe kom. Voeg de gesmolten melkchocolade toe. Mix 2 minuten met een handmixer. Voeg de Klop-Fix en de slagroom toe en mix nog 2 tot 3 minuten, of tot de slagroom stijf is. Roer de stukjes KitKat door de room.

4. Schep de vulling op de koekjesbodem. Dek af met plasticfolie en zet 1 uur in de koelkast.

5. Breng voor de ganache de slagroom in een pan tot tegen de kook aan. Haal de pan van het vuur. Breek de melkchocolade in stukjes, voeg toe aan de pan en laat 1 minuut staan. Roer goed tot de chocolade gesmolten is, en laat de ganache iets afkoelen. Giet de ganache over de KitKatcheesecake. Dek de cheesecake af met plasticfolie en zet hem 2 tot 3 uur in de vriezer. Laat de KitKat-cheesecake 30 minuten voor het serveren op kamertemperatuur komen. Garneer de cheesecake met stukjes KitKat, aardbei en verse muntblaadjes.

Volledig scherm KitKat Cheesecake © Kosmos

