Bitter vinden we brrrrr... maar het is o zo gezond

Koken & eten Willem (35) kan weer alles eten zonder dronken te worden

4 januari Willem Aalbers (35) kan weer alles eten zonder dronken te worden. Zijn autobrouwerijziekte is, na behandeling, eindelijk onder controle. Dat heeft hij onlangs gevierd met een broodje hamburger. ‘Het voelt als een bevrijding’. Hij is blij dat 2021 is begonnen, want hij heeft een bizar jaar achter de rug.