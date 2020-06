Bitterbalfan? Met deze envelop maak je een andere liefhebber blij

Eerder stonden de rookworst, wortel, hagelslag en tompouce in het zonnetje, nu is de bitterbal aan de beurt. Jaarlijks geeft de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) in samenwerking met PostNL een postzegelcatalogus uit. Dit jaar besteden zij met een postzegelserie met de naam Typisch Nederland aandacht aan etenswaren en gerechten die kenmerkend zijn voor ons land.

De reden dat de bitterbal aan de beurt is, is simpel. Het is een van de populairste snacks van Nederland en staat sinds april dit jaar op de lijst van immaterieel erfgoed. In Nederland worden gemiddeld 300 miljoen bitterballen per jaar geconsumeerd, dat zijn er zo’n 25 per persoon.

Volledig scherm De eerstedagenvelop met de bitterbal is beschikbaar vanaf 15 juni. © NVPH

Collectors item

De NVPH ontwierp voor deze actie de zogenoemde ‘eerstedagenvelop’, waarop een afstempeling is te vinden van de eerste dag waarop de daarop geplakte postzegel geldig was. ,,Dat is een collectors item’’, voorspelt Marike Timmermans, persvoorlichter van de NVPH. Op de eerstedagenvelop heeft de NVPH de mosterd en vlaggetjes erbij betrokken, en voor de liefhebber de receptuur op de envelop gezet.

,,We willen meer reuring geven aan de postzegels. Vroeger deden mensen veel meer met postzegels’’, zegt Timmermans. ,,We zien dat mensen in deze tijd weer postzegels gaan sparen en oude hobby’s oppakken, ze hebben er door corona meer tijd voor.’’ De eerstedagenvelop is beschikbaar vanaf 15 juni in de PostNL-webshop.