Bodempje melk over? Dit kun je ermee doen

Eten onderweg: 'Naast me at iemand kippenbou­ten uit een mandje, dat vond ik zo leuk'

22 februari Wat aten Napoleons soldaten? En waar is een picknick meer dan een paar kleffe boterhammen? Culinair historicus Charlotte Kleyn onderzocht voor haar boek het eten van reizigers, toen en nu. Ze gluurde ook in broodtrommels. ,,Wat we eten onderweg, zegt uiteindelijk iets over een eetcultuur.’’