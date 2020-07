Borreltijd? Henriëtte en Maayke varen met hun bootje naar je toe met hun rode bubbelwijn

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week staat in het teken van de logistiek en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl. In oktober vorig jaar besloten Maayke en Henriëtte van hun passie hun werk te maken en begonnen ze met de voorbereidingen voor hun nieuwe wijnlabel Baron. In februari kreeg hun wijnkoperij de eerste flessen binnen. Hun wijn heet Raboso Frizzante: een Italiaanse droge, rode, mousserende wijn, die gekoeld het lekkerst is. Het drankje is bij uitstek geschikt voor warme zomerdagen en gaat goed samen met borrelhapjes of pizza.

Alles op slot

De Raboso-druif komt uit Veneto, het gebied in Noord-Italië waar ook prosecco wordt gemaakt. ,,Deze wijn vind je bijna niet in Nederland’’, vertelt Maayke. ,,Hij wordt niet veel in horecagelegenheden verkocht.’’

Quote Mensen op het water hoeven alleen maar hun coördina­ten te sturen en dan komen we eraan Maayke en Henriëtte maakten een vliegende start met hun bedrijf, tot de donkere coronawolk over Nederland trok. ,,Alles ging op slot en onze wijn kon nergens meer verkocht worden’’, legt Maayke uit. ,,We leveren vooral aan horecazaken, maar die moesten in maart dicht. Groningse zaken als Zondag, EM2, Harbour Café en Bellamis waar onze wijn geschonken en gedronken wordt… Potdicht’’, blikt ze terug. ,,Toen hebben we de focus verlegd van de zakelijke naar de particuliere klant en zijn we druk bezig geweest ruchtbaarheid te geven aan ons nieuwe bedrijf, merk en natuurlijk de wijn.’’

Steigerwinkel

Hoe krijg je de wijn bij de mensen als alle horeca dicht is? Het zomerhuis van Henriëtte aan het Paterswoldsemeer vlakbij Groningen bracht de twee op een idee. Ze begonnen een ‘steigerwinkel’: een plek waar mensen met hun bootje langs kunnen varen om een fles wijn te kopen.

Ze plaatsten een groot bord op de steiger en de nieuwsgierigheid van schippers en dagjesmensen was gewekt. ,,Dat was heel grappig om te zien’’, vertelt Maayke. ,,We zagen steeds meer bootjes en kano’s dichterbij komen om het bord te lezen en er kwamen steeds meer mensen langs om de wijn de proeven. Toen dachten we: wat nou als we zélf de boot op gaan met onze wijn?’’Een nieuwe zakelijke kans was geboren en de Baron-wijnboot werd in het leven geroepen. Als het lekker weer is, springen de ondernemers in de wijnboot en varen ze rondjes over het Paterswoldsemeer.

Nét anders

Geïnteresseerden mogen de wijn eerst gratis proeven. Vinden ze hem lekker, dan kunnen ze direct een fles kopen. ,,Als mensen willen dat we met de wijnboot een fles komen brengen op het Paterswoldsemeer of het Hoornsemeer, hoeven ze alleen maar de coördinaten te sturen en dan komen we eraan’’, zegt Maayke lachend. ,,Net als échte zeelui.’’ Op hun Instagramaccount De Baron Wijnen laten de vrouwen zien waar en wanneer hun wijnboot vaart.

Maayke en Henriëtte hebben nog genoeg creatieve ideeën voor de toekomst. ,,We zeggen altijd dat we Italië willen kopen”, zegt Maayke lachend. ,,Maar we willen nu eerst zoveel mogelijk mensen met ludieke acties onze wijn laten proeven op verschillende plekken in de stad. En we willen ons assortiment uitbreiden met wijnen die nét een beetje anders zijn. Maar dan zonder wijnsnobisme.’’

Debaronwijnen.nl

De Baron Wijnen van Maayke en Henriëtte is een label met nu één wijnsoort: de Raboso Frizzante. Binnenkort hopen de ondernemers een tweede aan hun assortiment toe te voegen. Zit je op het water in Groningen? Dan kun je wijn laten bezorgen door Maayke en Henriëtte.

