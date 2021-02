Borreltijd: zo open je je wijnfles als een sommelier

Selena Gomez roert weer in de potten voor nieuwe kookserie (en dat loopt bijna fout af)

25 januari Selena Gomez (28) haalt haar messen nog eens tevoorschijn voor het tweede seizoen van ‘Selena + Chef’. In de serie op HBO scherpt de Amerikaanse zangeres haar kookkunsten aan met behulp van beroemde gasten. Het eerste seizoen ging in augustus 2020 in première en was een groot succes. Nu is ook het tweede seizoen van start gegaan. Dat loopt niet altijd van een leien dakje...