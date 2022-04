Boterham met kaas beu? Neem eens iets anders mee als lunch

Restaurant Poveretti staat te koop, zelfs Herman den Blijker kon het tij niet keren

Er lijkt een vloek te rusten op dit horecapand. Wie het ook probeert: restaurant na restaurant gaat er ten onder. Nu is het de beurt aan de Italiaan Poveretti. Adelhard Stoel heeft zijn zaak in ’s-Gravenzande met pijn in het hart te koop gezet. Zelfs Herman den Blijker kon het tij niet keren.

16 april