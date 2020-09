Boy (29) eet 13,5 frikandellen in een halfuur: ‘Geen makkelijke overwinning’

Hij was vooraf dé favoriet voor de overwinning. De 29-jarige Hellevoeter gaat het hele land door en naar België voor eetwedstrijden. Alleen was Boy (‘ik kom net uit de nacht’) in Rockanje niet in topconditie. Het eerste kwartier gaan de frikandellen, met een beetje mayo, nog soepel achter elkaar naar binnen. De tweede helft is aanzienlijk zwaarder.

Boy kijkt naar de andere kant van de lange tafel om te zien hoe zijn meest geduchte concurrenten van de elf andere deelnemers ervoor staan. Toch houdt hij aan het eind van de middag onder toeziend oog van het volle terras de beker omhoog. ,,Ik ga overal naartoe. Mijn doel was om te winnen bij deze thuiswedstrijd. Het was geen gemakkelijke overwinning. Mijn record staat op 17,5 frikandellen.’’

Spelregels

De spelregels waren simpel: eet zoveel mogelijk frikandellen binnen dertig minuten. Braken of overgeven leidt tot diskwalificatie. Kots je binnen twintig minuten na de wedstrijd alsnog de boel uit, dan word je ook uit het klassement geschrapt. Boy aarzelde toen hij kort voor het eindsignaal een frikandel in zijn hand had. ,,Ja, ik moet die toch binnenhouden!’’

Geintje

Voor cafébaas Nick van Straaten is de wedstrijd zo’n driekwart jaar geleden als geintje begonnen. ,,Tot maandag hadden we nog maar drie aanmeldingen. Nadat het bericht in het AD had gestaan en op de radio was geweest stroomden de aanmeldingen binnen.’’

Hij had vanwege de coronamaatregelen slechts plaats voor 21 deelnemers. Snackbar Verhage had 420 frikandellen (twintig voor iedere deelnemer) gebakken. Veel deelnemers kwamen niet opdagen. De overgebleven frikandellen zijn verdeeld onder het publiek. Van Straaten: ,,Ik hoop volgend jaar een tafel te hebben over de hele Raadshuislaan.’’

Tom is nog sneller en werkte er achttien in een kwartier weg:

