Nieuwe trend in restaurant-land: kom maar binnen zonder reservering

Koken & EtenOp een gemiddelde vrijdag of zaterdag zitten alle restaurants vol. Reserveren is een must bij de betere restaurants en dus zit er weinig anders op dan naar de supermarkt lopen of een broodje hamburger halen bij de gele M. Of toch niet? Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer ziet in het buitenland én ook in Nederland een nieuwe trend: walk-ins only . Dat is Engels voor: kom maar aanwaaien, hier hoef je niet te reserveren.

De tijd dat we van de overheid moesten reserveren ligt nog niet eens zo ver achter ons. Tijdens corona zorgde de aanmelding vooraf ervoor dat gasten, in geval van een lokale corona-uitbraak, makkelijk te identificeren waren en bereikt konden worden. Technologie die deze boekingen vergemakkelijkte had de wind in de zeilen. Veel restaurants besloten deze software te behouden en reserveren werd, zeker in de grote steden, een vanzelfsprekendheid.

Afgelopen lente en zomer was er ineens een enorme inhaalslag na twee coronajaren, iedereen wilde uit eten. Veel zaken waren maanden vooruit volgeboekt. Tot ergernis van veel gasten die spontaan een avondje uit eten wilden.

Technologie sterk verbeterd

Na corona stond bij de meeste restaurants het water aan de lippen: in 2022 moest het geld verdiend worden om de schulden af te betalen. De technologie achter reserveringen was sterk verbeterd de laatste paar jaar. Deze reserveringssoftware draait op de eigen site, waardoor de horecazaak niet meer afhankelijk is van derde partijen zoals The Fork (in Europa) of Open Table (in de VS).

Met die eigen systemen hebben de ondernemers achter de restaurants meer regie en kunnen ze gasten laten reserveren in de eigen digitale omgeving, die vaak zo is vorm gegeven dat het een verlengstuk is van de (sfeer in de) eigen gelegenheid. Als gasten reserveren dan weet de chef hoeveel mensen er komen, dus hoeveel eten hij of zij moet inkopen. De manager weet hoeveel personeel hij of zij moet inroosteren. Alles dik in orde dus.

Maar dat valt tegen. Juist omdat je overal moet reserveren en mensen houden van vrijheid en last minute pas hun keuzes maken, gaan mensen extra reserveren. Soms wel bij vier of vijf zaken tegelijk. Uiteraard ga je (meestal) maar naar een restaurant per avond, de overige zaken zitten dan met zogenaamde no-shows: gasten die niet op komen dagen. Dat doet driedubbel pijn bij het restaurant: er staat te veel personeel, er moet eten weggegooid worden en er zijn gasten die wel wilden komen, maar niet konden reserveren omdat er ‘officieel’ geen plek meer was.

Mensen blijven mensen. Ze houden van spontane acties. Zeker als ze in de stad wonen, waar er veel zaken in de buurt zitten. Vertrouwde adresjes waar gasten graag komen of nieuwe hippe tenten die nog gecheckt moeten worden.

Waar kun je eten zonder boeking?

Kim Jongbloed (Café Beurre, Amsterdam): ,,In Amsterdam word je uitgelachen als je spontaan probeert op een vrijdag of zaterdag uit eten te gaan. Alles is al weken volgeboekt, daar wil ik niet aan meedoen. Bij Cafe Beurre doen we alleen aan walk-ins.”

Kim runt een zaak in Amsterdam-West die erg in trek is. Het Parool schreef een lovende recensie en ook is Café Beurre genomineerd voor de ‘Oscars van de horeca’, de Entree Awards. Hij verwoordt een gevoel dat breed leeft onder de stedelijke horecabezoekers: het ontbreekt in deze wereld vol reserveringen aan vrijheid en aan ‘we zien wel hoe de avond loopt’. Twee waarden die hoog in het vaandel staan bij veel trouwe gasten in de horeca.

Die vrijheid werkt overigens twee kanten uit. Ook de horeca heeft soms behoefte aan minder gasten, omdat de capaciteit beperkt is. Dat is tegenwoordig vaker zo, vanwege het personeelstekort en soms vanwege niet geleverde ingrediënten.

Quote We kiezen ervoor zonder reserverin­gen te werken bij La Petite Soeur, omdat we het juist toeganke­lijk willen houden voor spontani­teit Maartje van de Braak, La Petite Soeur

Een andere belangrijke reden waarom restaurateurs graag met vrije inloop werken is dat zo mensen uit de buurt en vaste gasten zekerder zijn van een plekje. Juist de regulars zijn mensen die op lange termijn een zaak maken of breken. Voor hun trouw worden zij beloond met wat vroeger een plek aan de stamtafel was, nu is dat een de mogelijkheid om binnen te lopen en mee te drinken of eten.

Maartje van de Braak (La Petite Soeur, Rotterdam): ,,We kiezen ervoor zonder reserveringen te werken omdat we het juist toegankelijk willen houden voor spontaniteit. Omdat er op het Deliplein veel met reserveringen wordt gewerkt is het juist heerlijk hier aan te kunnen waaien en je te laten verrassen.”

Uit eten zonder reservering

Zijn zaken zonder reserveringen dan ideaal? Nee zeker niet. Het kan voorkomen dat er geen plek is of dat je even (of soms langer) moet wachten. Maar dat verhoogt de kans op spontane ontmoetingen wel weer flink. In de rij maak je de beste vrienden en vaak krijg je alvast een drankje in je handen geduwd.

Ook in restaurants waar je wél moet reserveren, kun je als je handig bent (dat is wat anders dan asociaal zijn), vaak nog wel terecht zónder reservering, tipt Hans van de Meeberg. De hoofdredacteur van de Buik van Amsterdam vertelt: ,,Veel zaken die werken met reserveringen, werken ook met walk-ins. Dit geldt voor bijvoorbeeld Zoldering en Seafoodbar in Amsterdam.”

In Rotterdam geldt dit ook bij Héroine en Putaine (niet toevallig van dezelfde eigenaars). Hier kun je zonder reserveren op een kruk aan de bar plaatsnemen.

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en food trendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

