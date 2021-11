TikTok-hit: thuisbakker Sarah kraakt de 'koekjes-code’ en deelt recept allerlekkerste chocolate chip cookies

Wat Eten We Vandaag: New York style cheesecake met chocolate chip cookies

De roemruchte New York cheesecake vindt zijn oorsprong in… jawel, New York! Het verschil zit in de bereiding: in plaats van laten opstijven in de koelkast bij een normale cheesecake wordt de New York cheesecake gebakken in de oven. Deze heerlijke variant met chocolate chip cookies-bodem is onweerstaanbaar.

