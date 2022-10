Brabantse slagers maken de beste gehaktballen

Koken & EtenDe beste gehaktballen van Nederland komen uit Brabant, zo blijkt uit de jaarlijkse vakwedstrijd de Lekkerste Bal Gehakt van de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). De hele top 4 bestaat uit Brabantse slagers, met als winnaar keurslager Jongmans uit Klundert. ,,De bal die we ingezonden hadden was zo perfect”

Eigenaar Jean-Pierre Jongmans legt uit hoe hij tot de beste gehaktbal komt. ,,De samenstelling van het deeg moet de juiste verhouding hebben. Wij doen dat met een klein beetje rund, maar het hoofdbestanddeel is varkensvlees, want dat is toch het Brabantse balletje.”

De keurslager uit Klundert nam het op tegen negen andere finalisten, van wie de gehaktballen ook door een deskundige jury werden beoordeeld. Opvallend bij de uitslag was volgens hem de top 4, die volledig uit Brabanders bestond. ,,Dus dat is toch de allemansvriend, het malse, rulle gehaktballetje. Het is belangrijk dat je goed mengt. Niet te lang, want dan wordt hij stug.” Een recept wil Jongmans niet delen. ,,Dat is bijna een staatsgeheim. Daar zit zoveel werk in. Het valt niet mee om hem na te maken, dus dat houden we liever voor onszelf.”

Beoordeling van snijvlak en structuur

Vleesspecialist Paul van Trigt coördineert tijdens de vakwedstrijd de beoordeling van de gehaktballen door de juryleden. Hoe wordt bepaald welke gehaktbal de beste is? ,,Qua uiterlijk is de kleur en het model belangrijk. Dan kijken we naar het snijvlak en de structuur, die moet niet te grof zijn, maar ook niet te fijn. Bij de geur en smaak was het vlees van veel producten niet te zout, dat is een goede ontwikkeling. Opmerkelijk was ook dat de gehaktballen lekker gekruid waren met foelie, nootmuskaat en peper, de belangrijkste kruiden voor gehaktproducten.”

,,Bij de beoordeling snijden we de gehaktbal door met de rug van het mes”, gaat Van Trigt verder. ,,Zo kun je hem goed beoordelen qua smaak en consistentie. Als je er op die manier doorheen komt, kun je hem ook met de vork kapot maken. Dat is belangrijk voor de consument, die moet er makkelijk met de vork doorheen kunnen.”

,,De bal die we ingezonden hadden was zo perfect”, stelt Jongmans. ,,Beter dan dit kunnen we hem niet maken. Daar was de jury het mee eens, want alles klopte tot in perfectie. Ze gaan voor het uiterlijk en het innerlijk, maar het tweede onderdeel van de wedstrijd is de smaak die goed moet zijn. Uiteindelijk wint gewoon de lekkerste gehaktbal.”

Volledig scherm Het team van keurslager Jongmans na de prijsuitreiking. © Koninklijke Nederlandse Slagers

Gehaktballen gaan al heel wat jaren mee

Gehaktballen bestaan al een hele tijd, weet culinair historica Manon Henzen. ,,Het oudste recept voor gehaktballen komt uit een Romeins kookboek uit de eerste eeuw na Christus. Daar staan al gehaktballen in van vlees van allerlei diersoorten, zoals rund, varken en kip, maar ook vis, pauw en haas.”

,,Ik sluit niet uit dat na de komst van de Romeinen in Nederland hier ook gehaktballen werden gemaakt”, aldus Henzen. ,,In dat Romeinse kookboek werden de balletjes sterk gekruid met onder andere peper en andere specerijen. Verder ging er vaak garum in, dat is gefermenteerde vissaus. Dat was namelijk de zoutmaker in de oudheid. De oudste recepten voor gehaktballen uit onze streek staan al genoemd in de oudste kookboekjes uit de Lage Landen van eind 15e eeuw. Daar heten ze nog clootkens van vlees. Clootkens betekent balletjes. Ze werden gekruid met specerijen.”

De bal gehakt heeft niet altijd dezelfde naam gehad. Henzen: ,,In de 17e eeuw werden gehaktballen ‘frikadel’ of ‘frikadil’ genoemd. Dat waren balletjes of staafjes van gehakt die wederom flink gekruid waren met onder andere peper, nootmuskaat, rasp van citroen en sinaasappel.” In plaats van gebakken werden deze gehaktballen gestoofd in water met verjus, oftewel het sap van onrijpe druiven.

