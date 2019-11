Briefjes uit de lunchtrommel: ‘Sorry mam, maar getverdemme’

Het zijn aandoenlijke, maar soms ook behoorlijk veeleisende briefjes die vaders en moeders ontvangen als ze de schooltas van hun kroost openen. Die briefjes verzamelt Mark van der Werf, die onder de naam Meester Mark boeken schrijft over het schoolleven. Speciaal voor deze site maakte hij een selectie.



Van der Werf beleeft enorm veel plezier aan de foto’s die hij krijgt opgestuurd van ouders en leerkrachten, vertelt hij. Op zijn Facebookpagina en Instagramaccount deelt hij ze geregeld. ,,Ik lig soms echt in een deuk. Het gaat nooit vervelen”, zegt de auteur van boeken als Meester Mark draait door en Meester Mark rekent het goed. De afgelopen jaren verzamelde hij heel wat juweeltjes, die ook vaak over eten gingen. Hieronder een greep uit recente briefjes: