Broodquiz actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op “Winactie broodquiz” (hierna “Actie”).

1. Algemeen

De Actie wordt georganiseerd door de DPG Media gevestigd en kantoorhoudende te 1018 LL Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPG”) Deze actie is alleen te spelen op de website en app van het Algemeen Dagblad.

De Actie bestaat uit spelen van een quiz.

De Actie loopt door tot en met 23 september 2020 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

DPG is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op deze site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

Een deelnemer is een natuurlijk persoon en het is niet toegestaan om met meerdere accounts deel te nemen aan de Actie.

DPG mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.

2. Deelname

Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zijn persoonsgegevens achter te laten.

Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

Elke deelnemer mag eenmalig deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

DPG is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. Prijs

De volgende prijs is te winnen: een exemplaar van het boek Een boek over brood van Issa Niemeijer.

De winnaars van bovengenoemde prijs, ontvangen persoonlijk bericht per e-mail. De winnaars wordt gevraagd om uiterlijk binnen 24 uur te reageren of hij/zij de prijs accepteert. Na dat tijdstip komt de prijs voor deze oorspronkelijke winnaar te vervallen. Na dat tijdstip zal DPG een eerstvolgende winnaar trekken die dan ook weer binnen 24 uur dient te reageren.

Aanwijzing van de winnaars geschiedt aan het eind van de Actieperiode. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma.

De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

DPG neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPG gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs, en voor promotionele doeleinden, eventueel in combinatie met derden.

Indien de deelnemer de optin voor de redactionele nieuwsbrief aanvinkt, worden de door deelnemer verstrekte persoonsgegevens hiervoor gebruikt.

Meer informatie vind je in ons privacy-statement.

5. Overig

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG.

DPG behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

DPG en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan internet@ad.nl