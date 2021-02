Carola wil al kokend de Hoeksche Waard op de kaart zetten: ‘Maar ik wil eigenlijk ook beroemd worden’

Worden zoals tv-kok Yvette van Boven, dat lijkt haar wel wat. Maar dan in Hoeksche Waard-stijl: koken in de weidse poldervelden, op boerenerven. Buiten op de barbecue, stoofpotjes maken in de heksenketel. Met haar voeten in het gras. Met man Tako en kat Fritsie in de buurt. ,,Dat is wat ik diep in mijn hart zou willen. Lijkt me helemaal te gek.”