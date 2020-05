Catering zit enorm in de knel: leeuwendeel van werk weggevallen, grote zorgen over toekomst

Cateraars hebben hun omzetten onderuit zien gaan de afgelopen weken. Volgens Cécile Prakke van Veneca, de brancheorganisatie voor cateraars, is er in de huidige periode van de intelligente lockdown sprake van omzetverliezen van naar schatting 80 procent.



,,Veel bedrijven gingen thuis werken, waardoor het allergrootste gedeelte van de business wegviel’’, zegt Henk Voormolen, woordvoerder van de landelijke cateraar Albron.

In Misset Horeca luiden ondernemers de noodklok. De branche, met een jaaromzet van zeker 500 miljoen euro, ligt door de coronacrisis volledig stil én mist ieder perspectief op een herstart, is de boodschap. Jeroen Enzerink van het grote cateringbedrijf Maison van den Boer wil dat er een speciale taskforce komt om de boel te redden. Als ‘Den Haag’ niet weet hoezeer de sector lijdt, dan voorzien hij en zijn collega’s een kaalslag onder de event- en partycateraars in dit land. ‘Iedere sector wil momenteel wat van de overheid, maar wij hopen hierdoor toch hoger op de stapel te komen liggen’, aldus Enzerink op de vaksite voor de cateringsector.

Onzekere tijd

Volledig scherm Afbeelding ter illustratie. © Shutterstock Bob Hutten van Hutten Catering vindt de huidige crisis een lastige situatie. ,,Ik begrijp er helemaal niks meer van. De omzet wordt ons ontnomen, maar we moeten wel onze mensen in dienst houden. We hebben de spelregels niet in handen, dus je voelt jezelf bekort.’’



,,Normaal gesproken vraag ik mensen bij mij te komen werken omdat ik ervan overtuigd ben dat ik langjarig werk heb voor hen, hier sluit ik dan ook een contract voor af’’, zegt Hutten. Nu dat werk er niet meer is, kan het personeel toch niet doorbetaald worden? ,,Dat verhaal klopt niet voor mij. We weten niet wanneer het goed gaat komen, dus hoe moet het dan?’’

Prakke stelt dat er voor de catering protocollen zijn ontwikkeld. ,,Deze zijn gezamenlijk door werknemers en werkgevers recent uitgebreid.’’ Volgens Voormolen is het nu een kwestie van de protocollen succesvol in de praktijk brengen. ,,Wat kan wel en wat kan niet?’’

Hutten stelt dat de overheid van tevoren met een soort ‘pandemieplan’ had moeten komen, zodat er voor alle werkgevers, vakbonden, banken en fondsen een wenselijke situatie was ontstaan. ,,Iedereen had bij zo’n discussie zijn beste beentje voor gezet, dan was er ook echt over nagedacht. Nu zitten we in de situatie dat de werknemer niet mee doet.’’ Nu de overheid alles regelt, is het volgens Hutten negatiever uitgepakt dan van tevoren werd verwacht. ,,Er is nu nog steeds onzekerheid, het kost allemaal veel geld terwijl nauwelijks invloed hebben op de spelregels.’’

Quote De 1,5-meterecono­mie kent een enorm negatief verdienmo­del Bob Hutten, Hutten Catering

Onzekere toekomst

Voormolen stelt dat het vooral de vraag is hoe het in de toekomst zal gaan. ,,Bedrijven stellen hier vragen over, hoe gaan wij het regelen in hun restaurant?’’ Dit is volgens hem ‘een kwestie van maatwerk’. Ook Hutten ziet de situatie voor cateraars nog niet rooskleurig in na de coronacrisis. ,,De 1,5-metereconomie gaat ontzettend veel geld en energie kosten. Je hebt namelijk hetzelfde aantal werknemers nodig, maar wel de helft minder mensen in je restaurant zitten. Dit kent dus een enorm negatief verdienmodel.’’

Prakke: ,,Net zoals in vele sectoren is een 1,5-metereconomie voor de catering niet rendabel. Veel minder mensen zullen nog steeds naar het werk komen, minder gasten kunnen tegelijkertijd bediend worden.’’ Volgens haar pleit Veneca voor extra steun om deze periode door te komen, zodat de sector in de benen blijft.

,,Het ministerie moet kijken: hoe gaan we dit eerlijk verdelen?”, vindt Hutten ,,Ik lijd dit jaar ongekend verlies, omdat ik mijn personeel in dienst moet houden, maar er is geen werk. Hoe ver mag dat dan gaan en wat mag dit kosten?’’ Volgens hem moet de overheid dus meer denken aan een regeling die branchespecifiek is, waarbij degenen die het hardst worden geraakt het meest worden gesteund. ,,En dat is nu – nog – niet zo. Het is een maffe situatie.’’

Producenten

De grootste pijn zit in alles wat met feesten, partijen en congressen te maken heeft. Hutten: ,,De evenementenorganisaties hebben nauwelijks mensen in dienst, maar de producenten van de feesten – cateraars, podiumbouwers, geluidstechnici – moeten met veel personeel kwaliteit leveren, en die worden niet genoemd.’’ Volgens de cateraar schreeuwen de producenten binnen deze problematiek om aandacht, en heeft de overheid het voor deze partijen nog niet goed geregeld.

Quote We gaan er weer een feestje van maken Henk Voormolen, Albron

Voormolen probeert ondanks de onzekere situatie positief te blijven onder de druk van de overheid. ,,We volgen de economie. Als bedrijven weer opengaan, willen mensen toch weer voorzien worden van eten en drinken, en dan gaan wij ook weer open.’’ Voorwaarde hierbij is dat dit niet alleen zo goed mogelijk, maar ook zo leuk mogelijk gebeurt. ,,Een beetje met een welkom back-sfeer’’, zegt Voormolen.

,,We gaan er ondanks alle beperkingen weer proberen een feestje van te maken. Dat is ook de rol van eten en drinken: ontspannen bijkletsen.’’ Voormolen wil dit daarom ook op die manier invullen. ,,Maar dan wel met bijzondere richtlijnen. Het zal even wennen zijn, maar we gaan er een modus in vinden.’’