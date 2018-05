Chagrijnig als je honger hebt? Dit is de oorzaak

Kruudmoes en kapucij­ners: waarom we de regiokeu­ken weer omarmen

9:50 Specerijenstroop of haringpoeder. Aardpeergerechten en lamsoor. Streekgebonden recepten en producten zijn in opmars. Topkoks omarmen de regio, maar de gewone kok óók. Exotisch is achterhaald, de kapucijner is in.