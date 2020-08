Chef-kok Pierre Wind proeft soldatenkost: ‘Ik dacht dat militairen op een houtje zaten te bijten’

VideoDaklozen eten binnenkort soldatenvoedsel. Defensie schonk onlangs rantsoenen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is aan het Leger des Heils. Hoe smaken die pakketten? Chef-kok Pierre Wind was bereid te proeven.

Je kunt er beter iemand blij mee maken dan dat je eten weggooit. Dat was de gedachte van het ministerie van Defensie die een berg rantsoenen op voorraad had. ,,Heel veel oefeningen zijn geschrapt", legt kapitein Maarten Grendel, woordvoerder van de Koninklijke Landmacht uit. ,,We hadden daardoor 140.000 kilo voedsel over, waaronder ook vers voedsel en 5000 rantsoenpakketten, die hebben we aan het Leger des Heils geschonken. De rest van het voedsel hebben we verdeeld over voedselbanken.”

Is dat nou lekker, soldatenkost die militairen eten tijdens een oefening. Pierre Wind is bereid de proef op de som te nemen in restaurant Trammmhuys in Voorburg. De voorkant van een tram in het restaurant dient als schouwtoneel voor de smaaktest van de uitgesproken chef-kok. Grendel gluurt in zijn uniform mee over de balie.

Gevriesdroogd voedsel

,,Alles moet met of in heet water aangemaakt worden. Het is natuurlijk allemaal gevriesdroogd. Dat scheelt gewicht in de rugzakken,” legt Grendel uit. Wind herkent het procedé. ,,In de keuken hebben we hetzelfde concept, met onze droogkasten, alleen is het dan wat culinairder.” Hierop laat hij bakken zien met courgettepoeder, champignonpoeder, spinaziepoeder, gedroogd citroengras en kardemom. ,,De droogtechniek is hetzelfde.”

Pierre inspecteert de zakjes die in het pakket zitten. Ook een pakje kauwgom, een tandenborstel en een spork, een combinatie van vork en lepel, komen tevoorschijn. Grendel: ,,Sporken zijn nu gemaakt van plastic, maar vroeger waren die van metaal. Als je dan op uitzending was in een koud land, bijvoorbeeld Noorwegen, dan vroor die spork aan je tong vast.”

Volledig scherm Kapitein Maarten Grendel is blij dat chef-kok Pierre Wind de rantsoenen van Defensie wil keuren. © AD

Zijn de rantsoenen de laatste jaren verder nog veranderd? Volgens Grendel niet heel veel. ,,We krijgen alleen geen chocolade meer mee. Ze hebben een keer een kist verscheept naar een heel warm land voor een oefening en de chocola stroomde de kist uit.”

De smaaktest

Chef Wind haalt ondertussen de onderdelen voor ontbijt, lunch en warm eten uit de zak. ,,Het leger is niet echt van de afbeeldingen,” merkt hij terloops op terwijl hij de teksten op de zakjes bestudeert. Hij houdt een zakje omhoog: ,,Is dit een maaltijd?!” Crackers, tonijnpaté, mediterrane groentepaté (,,Die vind ik zelf niet zo lekker,” zegt Grendel), stroop en fruitbiscuits komen tevoorschijn.

Wind: ,,Oh, dit ziet er niet uit man! Dit eten jullie op? Wat zijn de data?” Hij checkt: ,,Van september dit jaar, kan nog even.” De kok smeert de tonijnpaté op een cracker, neemt een hap en kijkt bedenkelijk. ,,Het is niet vies, maar je merkt wel dat het gemaakt is met als doel voedzaamheid. Ik moet veel moeite doen om het weg te krijgen. Dat kaakje is nu ook wel zompig.”

Grendel geeft een pak fruitbiscuits door, die zijn volgens hem veel lekkerder. ,,Bij een lange trek stop je deze in je vest of broekzak, om ondertussen van te eten.” Wind proeft: ,,Nou, dit kun je gewoon verkopen! Lekker met een beetje appelstroop.” De kok probeert ook de Ardenner paté: ,,Ziet er goed uit, het is wel korrelig en smeert niet lekker.” Hij proeft wat, maar rent dan naar de prullenbak om het uit te spugen. ,,Dit zou ik nooit op mijn brood doen.”

Op de camping

,,Die appelstroop met fruitbiscuits zijn wel geweldig,” geeft Wind toe. ,,Het zijn eigenlijk 24 uur aan boodschappen in één zakkie, zo knap.” Hij zoekt even tussen de resterende zakjes en vindt de pasta bolognese met rundvlees. Die moet je met een pannetje warm maken. ,,Pfff, net of ik op de camping ben,” zegt Wind als hij het zakje in een pannetje water op het vuur zet.

Plots bedenkt de kok zich: ,, Je zou dit ook veel mooier kunnen maken.” Hij begint te rommelen in zijn keuken en pakt er borden, sausbakjes en lepeltjes bij. Hij begint de paté's in de sausbakjes te scheppen en met crackers op een bord te plaatsen. ,,Zo zet je zo'n pakket zo op tafel.” Wind decoreert het bord met een paar blaadjes bladgroen. ,,Nou is het leuk, gezellig en knap, doe eens kijken man,” zegt hij trots.

Volledig scherm De paté's en de havermoutpap maakt Pierre veel mooier en lekkerder met een paar aanpassingen. © AD

Dan is de havermoutpap aan de beurt. Zijn gezicht betrekt: ,,Ik zou het ontbijt overslaan.” Ook hierbij zou hij aanpassingen doen, hij haalt wat limoenen en appels erbij en begint te hakken. ,,Beetje fris en een beetje zuur, zó een appeltje erbij. Dat ziet er al wat beter uit.”

Ondertussen is de pasta klaar. ,,In het veld eet je dit gewoon uit het zakje,” vertelt Maarten. ,,Wat?! Da's toch veel te heet,” roept Pierre terwijl hij het in een bord giet. De chef-kok vindt het wel geweldig om zo uit een zakje te eten. ,,Dit is gewoon een eenpansmaaltijd, je bent net een tovenaar,” roept hij nadat hij geproefd heeft. ,,Zit er een toetje bij?” vraagt hij hoopvol aan Grendel. ,,Pinda's en chocolademelk.” ,,Ah, da's dan weer jammer,” zegt Pierre teleurgesteld.

Volledig scherm De pasta bolognese met rundvlees uit het rantsoenpakket. © AD

Andere warme gerechten die Pierre onderzoekt zijn de kip tikka masala, spinazie met vleesballetjes en boerenkoolstamppot met worst. ,,Ik dacht dat die militairen op een houtje zaten te bijten,” geeft Wind toe. Dat valt dus wel mee. ,,Maar ze zijn wel gierig met de rookworst.” Wind telt acht kleine stukjes in zijn stamppot.

Eenheidspotpoeder

De spinazie is wel over de datum, die was van afgelopen maart. ,,Het is bijna zwart man, ik ga mijn leven voor deze test wagen. Ik heb echt medelijden met die soldaten.” Hij giet er wel een scheut slagroom in voor de smaak, want: ,,Volgens mij hebben ze bij Defensie een soort eenheidspotpoeder staan.”

Toch is de chef-kok erg enthousiast over alles. ,,Het is de helft van wat je opgeschept zou krijgen maar het vult twee keer zoveel. Het is echt top man, goede actie van jullie,” zegt hij tegen Grendel. ,,Ik mis alleen het toetje.”