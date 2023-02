Chocolade is niet gezond en dat ligt niet alleen aan de zware metalen die er soms in zitten

Beter EtenIn de rubriek Beter Eten schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink over wat hem opvalt op gebied van eten en drinken. Deze week: Amerikaanse onderzoekers troffen zware metalen aan in chocolade die ook in Nederland wordt verkocht. Niet goed, maar er zijn belangrijkere redenen om niet teveel chocolade te eten.

De Consumer Report en the Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) onderzochten onlangs 28 pure chocoladerepen. Chocolade van Tony’s Chocolonely, Lindt en Dove bevatten meer giftige zware metalen dan in de Verenigde Staten is toegestaan.

Een aantal daarvan wordt ook in Nederland verkocht. De soort die volgens de Amerikanen te vee lood bevat is Chocolonely Pure Chocolade 70%. De soorten Cacao Excellence Donkere Chocolade 70% Cacao van Lindt en Promises Deeper Dark Chocolate 70% Cacao van Dove bevatten te veel cadmium.

Moeten we ons zorgen maken? Wie langdurig teveel cadmium binnenkrijgt, loopt een verhoogd risico op huid- en longkanker. Lood is vooral een risico voor de hersenontwikkeling van kinderen. Dat betekent niet alleen dat kinderen moeten oppassen, maar ook vrouwen die zwanger zijn of willen worden.

Cadmium komt vooral via de boden in voedingsmiddelen terecht. Lood kan in kraanwater zitten, als in een huis oude, loden leiding liggen. Lood komt ook in voedingsmiddelen voor. Zo troffen onderzoekers van de Stanford Universiteit in kurkuma loodconcentraties aan die tot 500 keer hoger zijn dan toegestaan. Lood komt via de bodem in kurkuma terecht, en ook voegen producenten loodchromaat toe om de specerij een mooiere kleur te geven.

Jaarlijks onderzoek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt jaarlijks monsters levensmiddelen voor onderzoek op zware metalen. Volgens een woordvoerder zijn in chocolade en cacaopoeder vooralsnog geen overschrijdingen aangetroffen van de maximumgehaltes voor cadmium. ,,Voor lood gelden er geen maximumgehaltes in dergelijke producten, maar ook daar zijn geen verontrustende gehaltes aangetroffen.”

Net zoals af en toe kurkumapoeder gebruiken volgens deskundigen geen gevaar voor de gezondheid is, zal normaal gebruik van chocolade ook geen risico’s met zich meebrengen. Maar sinds corona zijn we meer gaan snoepen, zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro. En chocolade is daarbij favoriet.

Pure chocolade wordt de laatste jaren als verantwoord en zelfs gezond gezien. Dat gezonde imago is in de eerste plaats te danken aan flavanolen. Deze krachtige antioxidant beschermt weefsel en dna. Flavanolen zitten volgens het Voedingscentrum in cacao en dus in chocolade. Uit onderzoek blijkt dat dagelijks 200 milligram flavanolen uit cacao een positief effect heeft op de elasticiteit van de bloedvaten.

Toch moeten we niet te vroeg juichen. Volgens het Voedingscentrum komt 200 milligram flavanolen uit cacao neer op 10 gram pure chocolade; een chocoladereep is zo’n 100 gram. Deze hoeveelheid flavanolen zit echter niet in chocolade uit de supermarkt, maar alleen in speciale chocolade met een hoog gehalte aan flavanolen. Flavanolen zitten dan weer wel in thee en appels uit de supermarkt.

De relatie tussen chocolade en geluk

Het goede imago van chocolade is ook te danken aan tryptofaan. ,,De eenvoudige versie is dat je lichaam uit tryptofaan serotonine maakt”, verklaart Robert Jan Brummer, maag-darm-leverarts (MDL) en hoogleraar maag-, darm- en leverziekten en klinische voeding.



Er is een relatie tussen depressie en het gelukshormoon serotonine. Word je gelukkig door meer tryptofaanrijke voeding te eten? Zo eenvoudig is het volgens Brummer niet.

Waar de gezondheidsvoordelen beperkt zijn, geldt dat niet voor de nadelen. ,,Chocolade bevat veel suiker en veel verkeerde vetten”, zegt Ingeborg Brouwer. Extra pure chocolade bevat vaak minder suiker, maar soms weer meer verzadigd vet, weet de hoogleraar Voeding voor Gezond Leven, met speciale aandacht voor vetzuren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onweerstaanbaar mondgevoel

Het is het vet dat chocolade zo onweerstaanbaar maakt, ontdekten onderzoeker onlangs. Een blokje chocolade verandert in een gladde emulsie die een vetlaagje afgeeft. Het vetlaagje omhult de tong en dat geeft een zacht gevoel. De ontdekking kan volgens de onderzoekers helpen om gezondere chocolade te maken.

Al met al zijn er belangrijkere redenen om niet teveel chocolade te eten dan de hoeveelheid cadmium en lood. Chocolade is niet gezond; het staat niet in de Schijf van Vijf en dat heeft een reden. Af en toe een stukje chocolade eten kan - mits je niet zwanger bent of borstvoeding geeft - volgens deskundigen geen kwaad. Dan maakt het niet eens veel uit of je puur of melk eet. Wetenschapper Ingeborg Brouwer: ,,Als je zondigt, eet dan vooral het type dat je lekker vindt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.