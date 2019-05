Coca-Cola betaalt wetenschappers 8 miljoen om imago op te poetsen

De Amerikaanse frisdrankenproducent Coca-Cola heeft alleen al in Frankrijk 8 miljoen euro betaald aan gezondheidsexperts en onderzoekers om hun resultaten zo te beïnvloeden dat ze in een beter daglicht kwamen te staan.

Een onderzoek van Le Monde laat zien dat het Coca-Cola erom te doen was dat in publicaties zou blijken dat de effecten van het gesuikerde drankje op de gezondheid helemaal niet zo groot waren. Sinds 2010 zou het bedrijf in totaal zo’n acht miljoen euro hebben betaald aan verschillende experts om artikelen te publiceren die hun imago moesten oppoetsen. In dat bedrag zit tevens het geld dat Coca-Cola heeft uitgegeven aan het sponsoren van sportevenementen. Dat allemaal om te voorkomen dat publiek zou worden afgeraden frisdrank te drinken.



Dat Coca-Cola zich heeft gemengd in de wetenschap, toch de bron van kennis waar consumenten blindelings op zouden moeten kunnen vertrouwen, is wrang. Zo ontving een expert 2000 euro voor een artikel waarin hij de risico’s van het frisdrankje minimaliseert.

Fictieve wetenschappers

Gooien experts dan zomaar hun wetenschappelijke integriteit te grabbel voor wat cash? Blijkbaar wel. L‘ONG Foodwatch, de Franse voedselwaakhond, heeft een lijst gepubliceerd waarin achttien namen worden genoemd die zich hebben laten betalen voor het geven van onjuiste informatie. En daar stopt het niet. In de lijst staan ook fictieve namen.

Roemenië

In Nederland ligt Coca-Cola ook onder een vergrootglas. Zo hekelde de Nederlandse tak van de zelfbenoemde voedselwaakhond Foodwatch de sponsoring van Roemenië door de drankenproducent. Ook de kindermarketing bij de Efteling kon op stevige kritiek rekenen.

Coca-Cola Nederland bevestigt ‘dat we (volledig volgens de wet) verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van gezondheid en welzijn hebben ondersteund. We ontkennen echter dat we de publicatie van de onderzoeksresultaten hebben verhinderd of dat we fondsen beschikbaar hebben gesteld om de onderzoeksresultaten te beïnvloeden.’

Daarnaast meldt het bedrijf: ‘Bovendien hebben we in 2016 besloten om alle informatie over onze samenwerking met bedrijven en de wetenschap openbaar te maken in een poging om volledig transparant te zijn en de geloofwaardigheid van onze verschillende onderzoeken te bevestigen.'

Sindsdien is er nogal wat veranderd, aldus Coca-Cola. ‘We hebben duidelijkere onderzoeksrichtlijnen geïmplementeerd.’ Het is volgens het bedrijf belangrijk op te merken dat alle voorbeelden die de journalist in beide artikelen noemt, dateren van vóór 2016. Toen publiceerde Coca-Cola op de website een lijst van partnerschappen en onderzoeksactiviteiten rond gezondheid en welzijn die we sinds 2010 zijn gefinancierd. Die wordt jaarlijks bijgewerkt.

Hypothese

Onderzoek op het gebied van gezondheids- en welzijnsproblemen wordt gefinancierd met inachtneming van de onderzoeksrichtlijnen van Coca-Cola, waarin staat dat van onderzoekers wordt verwacht dat zij feitenonderzoek doen, dat transparant is en objectief ontwikkeld, van onderzoekers wordt verwacht dat zij komen tot een passend geformuleerde hypothese en dat zij onderzoek doen dat antwoord zal geven op de bijbehorende vragen, in plaats van onderzoek dat leidt tot een bepaalde uitkomst.

Ook hebben onderzoekers volgens de drankenfabrikant volledige zeggenschap over de ontwikkeling van het onderzoek, over de uitvoering ervan en over het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens en worden onderzoekers aangemoedigd om bovengenoemd onderzoek te publiceren. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij hun financieringsbronnen vermelden in alle publicaties en openbare presentaties van de gegevens.

De woordvoerder laat tot slot weten dat de bewering dat bepaalde deskundigen anoniem willen blijven met betrekking tot de onderzoeken die zij uitvoeren of hebben uitgevoerd: ,,Wij respecteren hun recht hierop. Coca-Cola is fervent voorstander van onderzoek en non-profit organisaties, omdat we streven naar meer wetenschappelijke kennis ter ondersteuning van het debat over hoe we overgewicht het beste kunnen aanpakken. Dat hebben we nooit geprobeerd en zullen we ook nooit proberen te verbergen. We willen de strijd tegen overgewicht steunen op een manier die voor iedereen geloofwaardig, transparant en gunstig is. Vandaag de dag richten we ons op het bieden van een brede reeks dranken met of zonder suiker, en tegelijkertijd moedigen we een verantwoorde consumptie van onze producten aan, in lijn met onze wereldwijde diversificatiestrategie.”