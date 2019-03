Coca-Cola gaat de strijd met Red Bull aan

Het gaat om twee versies: Coca-Cola Energy en Coca-Cola Energy no sugar. Ze bieden elk dezelfde hoeveelheid cafeïne als een kop filterkoffie. De wereldpremière van de nieuwe energiedrank van Coca-Cola is vandaag in Spanje. Andere Europese landen volgen later. Nederland is in mei aan de beurt, aldus Daan Berendsen, verantwoordelijk voor het merk Coca-Cola in Nederland. ,,Het past bij ons streven om als ‘total beverage company’ dranken te maken voor elk moment van de dag.”

Een bijzondere stap. Coca-Cola ligt onder een vergrootglas en energiedrankjes staan slecht bekend. Waarom komen jullie hiermee? ,,Wij willen keuze bieden. Maar dan wel op een verantwoordelijke manier, we zijn ons bewust van het maatschappelijk debat. Bij de promotie laten we de no-sugarvariant zien, we richten ons 20-plussers en de blikjes staan in de supermarkt en de benzinepomp bewust bij de energiedrankjes, niet bij de frisdranken.”



Je hebt natuurlijk Red Bull als bekendste energydrank en veel drankjes met heftige smaken of heel zoet. Is er ruimte voor deze nieuwe energiedranken? ,,Ja, we zien dat er nog ruimte is tussen de huidige merken. Vooral als het gaat om A-merken is het aanbod niet zo groot. Wij zien kansen op deze markt.”

Energiedranken zijn niet voor kinderen. Het lijkt moeilijk te voorkomen dat zij jullie reclames zien. ,,We slagen er steeds meer in om onze doelgroepen heel gericht en specifiek te bereiken. Voor deze energydrinks maken we bijvoorbeeld geen tv-commercials, de campagne richt zich vooral op de plaatsen online waar veel 20-plussers komen. Dat is ook de reden dat ze langs de snelweg bij de pompstations verkrijgbaar zijn.”

Wat is het voor drank? ,,Het doet wat je van een energiedrank mag verwachten. Er zit cafeïne in, B-vitaminen, guarana, de geijkte ingrediënten. Ons research- en developmentcentrum in Atlanta heeft er een lichte Coca-Colasmaak aan gegeven, en er zit drie keer zoveel cafeïne in als in de frisdrank. Dat is vergelijkbaar met een kop filterkoffie. Het past bij de behoefte die mensen hebben aan een energieboost om scherp te blijven, bijvoorbeeld onderweg.”

Heeft u hem zelf geproefd? ,,Ja, het is een mix van zoet en zuur. Een aciditykick zoals ze dat noemen. Met een hint van de smaak van Coca-Cola. Maar voor de duidelijkheid: het is geen variant van Coca-Cola.”

Hoe zorgt u ervoor dat het niet bij kinderen terecht komt? ,,We gebruiken alleen verpakkingen van 250 milliliter en de adviesprijs is relatief hoog, rond de 1,35 euro in de supermarkt. We gaan ze niet verkopen in multipacks. En uiteraard zijn ze ook niet te krijgen in scholen. En als we samplings doen, dan doen we dat altijd met de no-sugarvariant en houden we rekening met schooltijden. Bij twijfel vragen we om legitimatie.”