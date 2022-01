Consument eet meer gezonde producten: ‘Eerst groente en fruit, dan pas een spuit. Zo moet het’

Koken & Eten Vanja vindt ‘best gezond’ ook prima: ‘Zoveel van die gezonde gerechten vind ik helemaal niet lekker’

Vanja van der Leeden (45) is kok en schrijver van de kookboeken Indorock en Indostok. In haar nieuwe boek laat ze zien dat ‘best gezond eten’ goed genoeg en heel lekker is.

