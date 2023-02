Consumentenbond: ‘Twee derde vegaburgers niet erg gezond, voedingswaarde is eenvoudig te verbeteren’

De consumentenorganisatie bekeek 75 burgers die verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, Aldi, Hoogvliet, Dirk en Ekoplaza. Deze burgers zijn gemaakt van bijvoorbeeld soja, noten, erwteneiwit of groente. Twee derde van de producten blijkt te veel zout en/of verzadigd vet te bevatten, luidt de conclusie .

De Consumentenbond zag dat zowel supermarkten als A-merken ongezond samengestelde vegaburgers maken. Daar vallen onder andere namen als Vivera, Valess, De Vegetarische Slager en Lidl onder. Van Albert Heijn zijn 3 van de 10 vegaburgers ‘gezond’ te noemen (als in: ze bevatten niet te veel zout of verzadigd vet), van Jumbo 4 van de 8 en van Garden Gourmet 2 van de 4.

Plus komt als beste naar voren uit de check: geen enkele van haar 3 burgers bevat te veel zout of te veel verzadigd vet. Ter illustratie: een gezondere vegaburger bevat, volgens de bond, maximaal 1,13 gram zout en 2,5 gram verzadigd vet per 100 gram.

Voldoende voedingsstoffen?

Tóch gezonder dan vleesburgers

Niet in de Schijf van Vijf

Het Voedingscentrum berichtte in 2022 al dat niet alle vleesvervangers in de Schijf van Vijf passen, omdat een deel te veel zout bevat. Zij vergeleken toen zes kant-en-klare vervangers (dus geen burgers) uit de supermarkten en zagen grote onderlinge verschillen: de ene vleesvervanger had slechts 0,7 gram zout per 100 gram, de ander maar liefst 2,2 gram. De maximale hoeveelheid zout per dag ligt - voor iemand die ouder dan 9 jaar is - op 6 gram.