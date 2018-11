Creativiteit spat van het bord bij Emsterie

Het pand in Emst is in tweeën gedeeld, door de ene ingang kom je in het café, door de andere ingang stap je eerst een oldschool garderobe in. Eenmaal binnen komt het geroezemoes ons tegemoet. Midden in de zaak aan twee lange tafels zitten twee grotere gezelschappen. Her en der zitten mensen aan twee- of vierpersoonstafels langs de wanden. Er zijn nog voldoende tafels leeg dus we mogen er zelf een uitkiezen. In de hoek van de zaal zakken we in comfortabele fauteuils aan een ronde tafel, al netjes ingedekt.