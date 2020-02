Culinair feestje in restaurant Het Buitenhuys in Heino

Tafelgast Theus de Kok is nog nooit in Heino geweest maar heeft vooraf de website en de kaart bestudeerd en spreekt in de auto vast zijn voorkeur uit voor een inktvis en rept over een knolselderijtartaar. Ik ben meteen confuus want die heb ik niet op de kaart gezien. Misschien is die in de tussentijd aangepast? We zullen zien.