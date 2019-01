CULITIPS: Proeven, leren en kijken

Nigella. De zaadjes, niet de culinaire kookgodin

Volledig scherm © Eigen foto

Nigellazaad wordt soms zwarte komijn genoemd, al smaakt noch lijkt het op komijnzaad. Komijn is warm en nootachtig, terwijl de smaak van nigella vaak wordt vergeleken met ui, nootmuskaat en muskus.

De nigellaplant komt waarschijnlijk uit het Midden-Oosten, maar de Egyptenaren kenden hem tijdens de beroemde 18de Dynastie (1550-1292 voor Christus) ook al, want nigellazaadjes zijn gevonden in de tombe van Toetanchamon. Ze worden ook genoemd in het Oude Testament en de profeet Mohammed zou hebben gezegd dat ze 'alles kunnen genezen behalve de dood'.

Nigella staat nu op allerlei healthblogs als hét wondermiddel tegen alles. Tegen leverproblemen, ontstekingen, kanker. Ja, net als Mohammed al zei eigenlijk. Op het laatst ergens nigellazaad over strooien maakt een gerecht in één klap interessanter. (Bron: Charlotte Kleyn Het Parool)

De menselijke maat in beeld

Volledig scherm © Gehl Architectsn

50 procent van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden en tegen 2050 zal dit zelfs stijgen tot 80 procent. Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een enorm olieverbruik, klimaatverandering, eenzaamheid en ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van onze manier van leven. Maar waarom?

De Deense architect en professor Jan Gehl heeft gedurende 40 jaar het menselijk gedrag bestudeerd in steden. Hij heeft gedocumenteerd hoe moderne steden menselijke interactie afstoten en stelt dat we moderne steden kunnen bouwen op een manier die rekening houdt inzake menselijke behoeften over opname en intimiteit.

Club Cele | De Hongerige Stad Zwolle deel V: The Human Scale is op 8 januari om 20.30 uur in de Rabo Foyer van de Zwolse Theaters.

Een lust voor het oog

De tentoonstelling Feast for the Eyes in Foam toont de rijke geschiedenis van de voedselfotografie aan de hand van drie thema's.

In 'Still Life' is een van de meest gekende genres uit de schilderkunst als uitgangspunt genomen, 'Around the Table' laat zien hoe culturele identiteit wordt gereflecteerd in eten, met name op sociale media, en 'Playing with Food' laat zien wat het oplevert als voedsel wordt gecombineerd met een vleug humor en ironie.

Zoals het citroentjesfrisse campagnebeeld van de Spaanse fotografe Ouka Leele, Peluqueria, Limones, doet denken aan de films van haar landgenoot Pedro Almodóvar. En meer moois. Een lust voor het oog.