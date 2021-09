Dagelijkse boodschappen duurder? Marktleider AH zegt prijsstijging zo lang mogelijk tegen te houden

Van Egmond zei dat woensdag bij de feestelijke opening van een voormalige Deen-supermarkt tot AH-winkel in het Noord-Hollandse Avenhorn. Deze vestiging is de eerste van 38 winkels die is omgebouwd tot Albert Heijn. Het 88-jarige familiebedrijf Deen verkocht onlangs zijn tachtig winkels aan AH, Vomar en DekaMarkt.

Voor Albert Heijn is de overname van bijna veertig winkels een geschenk in de strijd om (nog) meer marktaandeel. De grootgrutter uit Zaandam is met 35 procent de onbetwiste nummer één in Nederland, maar Jumbo groeit elk jaar en zit inmiddels op 21,5 procent. Daarnaast komt er door de fusie tussen Coop en Plus een sterke speler bij in supermarktland. Of AH de volgende prooi al in zicht heeft, wil Van Egmond niet zeggen. ,,We houden de situatie altijd goed in de gaten en kijken waar er kansen liggen in de markt, maar op korte termijn heb ik op het het gebied van overnames van andere ketens of het investeren in bijvoorbeeld flitsbezorgers geen nieuws te melden.’’

Dure grondstoffen

Analisten voorspellen al maanden dat consumenten meer gaan betalen voor hun dagelijkse boodschappen. Producenten lopen tegen hoge kostenstijgingen aan die ze zullen doorberekenen aan de supermarkten. De verwachting is dat die op een gegeven moment niet meer ontkomen aan hogere prijzen in de winkel. Die hogere kosten zijn vooral te wijten aan prijsstijgingen van grondstoffen zoals granen, oliën en suiker. Ook het transport is door de verstoring van de markt in coronatijd veel duurder geworden. ,,We proberen onze prijzen zo laag mogelijk te houden. Dat lukt tot nu toe goed, maar ik kan niet voorspellen wat er komende winter gebeurt’’, zegt de AH-topvrouw.

De klanten die in Avenhorn voor het eerst hun boodschappen halen bij AH, zijn tevreden over het aanbod. Of ze meer geld kwijt zijn dan bij Deen is voor de meesten moeilijk te zeggen. ,,Volgens mij valt het reuze mee. Het assortiment is in ieder geval ruimer als bij de Deen. En ik ben blij dat het aanbod van snijbloemen en brood zo groot is gebleven’’, aldus Anneke die altijd trouwe klant was van de supermarkt in Avenhorn die 25 jaar lang Deen op de gevel had staan. ,,Alles is veranderd, geen hoekje is hetzelfde. Ik moet echt zoeken waar alles staat.’’ Of ik blij ben dat de knoflooksaus van Deen is overgenomen door AH? Welnee, die lustte ik niet eens.’’

Klachten over salaris

Alle Deen-medewerkers zijn overgegaan naar AH, Vomar en DekaMarkt. Bij vakbond FNV zijn klachten binnengekomen van met name vulploegmedewerkers over hun salaris. ,,Bij Deen zaten deze medewerkers in een hogere salarisschaal dan bij Albert Heijn. Daar is bezorgdheid over, wij vinden dat AH deze mensen in dezelfde schaal moeten zetten’’, zegt FNV-bestuurder Margje van der Woude. De supermarktketen laat weten dat de medewerkers er financieel niet op achteruit gaan. ,,Ze krijgen een persoonlijke toeslag waardoor het salaris minimaal hetzelfde is’’, aldus Van Egmond.

