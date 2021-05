Dagelijkse boodschappen tot wel 9 procent duurder geworden

Ervarings­des­kun­di­ge Sylvana tipt: voel je je niet goed, duik dan lekker de keuken in

18 mei Weg met de pakjes, zakjes en potjes kant-en-klare kruidenpasta's en -mixen. Ga voor vers. Kook, proef en verwonder. Dat is de boodschap van Sylvana de Backer. Ze schreef opnieuw een boek. Over hoe een maaltijd bereiden meer is dan koken alleen. ,,Ik merkte dat ik in de keuken pas kon rouwen om mijn overleden dierbaren.”