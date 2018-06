Dagprijs haring ineens vier keer zo hoog als normaal

Koken & eten Cocktailko­nin­gin Tess weer in de race voor titel beste shaker

11:03 Cocktailgoeroe Tess Posthumus is voor de derde keer genomineerd voor International Bartender of the Year. De bar Flying Dutchmen Cocktails, waar ze mede-eigenaar van is en die nog geen jaar bestaat, is genomineerd voor Best New International Cocktail Bar.