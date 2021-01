De gevaren van alcohol: ‘De lever kan al beschadigen van een glas per week’

De Britse arts David Nutt (69) onderzoekt al veertig jaar de medische gevolgen van alcoholgebruik. Zijn boodschap dat drank de schadelijkste drug is in de westerse wereld wordt niet bepaald met gejuich ontvangen. Maar de feiten zijn onontkoombaar, laat hij zien in zijn boek Drankje? De nieuwste inzichten over alcohol en gezondheid. De lijst met kwalen, waar wijn, bier of sterke drank aan bijdragen, is haast eindeloos: hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, beroertes, lever- en nierkwalen, dementie, slaapstoornis, verminderde vruchtbaarheid en kanker, waaronder borstkanker en (slok)darmkanker. Alcoholgebruik heeft ook andere ernstige gevolgen, zoals verkeersongelukken en vechtpartijen, en kost onze samenleving al met al miljarden euro’s per jaar.