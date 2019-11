De keurslager gaat vegetarisch: ‘Definitief afscheid genomen van vleesdivisie’

AH-klan­ten moeten het stellen zonder andijvie en spinazie

8:14 In de winkels van Albert Heijn liggen momenteel geen andijvie en spinazie. De groene groenten hebben dusdanig geleden onder de hevige regenval eerder deze maand dat de kwaliteit niet goed genoeg is voor de verkoop. Bij concurrent Jumbo is ook weinig andijvie te krijgen.