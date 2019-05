De klassieke ‘aardappel, groente, vlees’ doet wonderen voor het eindexamen

Voor veel leerlingen is het een stressvolle periode. Maar door gezond te eten kun je in de examenzaal goed beslagen ten ijs komen, zegt diëtiste Berdien van Wezel. Eten kan serieus helpen om het beste uit jezelf te halen. ,,Goede voeding kan je energielevel een boost geven wanneer dat nodig is. Ervoor zorgen dat je de hele dag energie hebt om te leren. Denk niet aan energiedrankjes, maar juist aan voedzame maaltijden.” De diëtiste zegt dat regelmaat in voeding belangrijk is. ,,Probeer drie keer per dag te eten. Houd het eiwitrijk. Dat is beter omdat het je bloedsuikers niet beïnvloedt, het vult goed en je kan er lang op doorgaan. Begin bijvoorbeeld de dag met kwark en wat noten, of twee donkere boterhammen met kaas. Door drie goede maaltijden te eten heb je steeds voldoende energie.”

Snacks

Volgens Van Wezel denken veel mensen dat je van zoete snacks juist energie krijgt, maar er zit een groot nadeel aan te veel suiker. ,,Als je aan het begin van je examen bijvoorbeeld een Mars of Snickers eet, ga je je halverwege de toets juist minder goed voelen. Door dit soort snacks gaan je bloedsuikers pieken en dalen. Na een uurtje zal je in plaats van veel energie juist helemaal geen puf meer hebben. Dit is natuurlijk niet handig als je pas op de helft van je toets bent.” Snacken tijdens het leren of tijdens een toets is daarom geen goed idee. Als je halverwege een toets nou écht niet meer kan, raadt ze aan om iets bij je energiebooster te nemen: ,,Als je al op de helft zit en niet meer kan, zou ik aanraden een dextro‘tje te nemen met wat eiwitten erbij, bijvoorbeeld wat nootjes. Hiermee kun je de dip uitstellen tot je klaar bent.”

Comfort food

Of je er nou een dip van krijgt of niet, Van Wezel snapt best wel dat wat chocolade of snoep ook heel fijn kan zijn als tussendoortje. ,,Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe jij je voelt tijdens een belangrijke toets. Als jij écht heel veel zin hebt in een Snickers en denkt dat je je daardoor beter kan concentreren moet dit ook gewoon kunnen. Ik raad wel aan om voor een wat gezondere snack te gaan, bijvoorbeeld een handje noten of een eiwitshake.”



De avond vóór een examen is volgens Van Wezel ook van wezenlijk belang. ,,Probeer voedzaam te eten. De klassieke ‘aardappel, groente en vlees’ is bijvoorbeeld prima. Pasta of lasagne vullen ook goed. Probeer daarna niet meer te snoepen. Als je dat wél doet, slaap je slechter.”