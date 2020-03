De meeste asperges komen nog altijd uit Brabant en Limburg

Dat blijkt uit cijfers over de teelt per gemeente in 2019 die LocalFocus bij het CBS heeft opgevraagd. De meeste vierkante meters aspergegrond vind je in de Limburgse gemeente Peel en Maas. Zo’n 715 hectare van de gemeente bestaat uit grond waar de groente wordt verbouwd. Indrukwekkend, want dat is een vijfde van het totaal aan hectare grond voor aspergeteelt in Nederland.

Op de tweede en derde plek staan ook al Limburgse gemeenten, hoewel daar stukken minder aspergegrond is: Leudal (369 hectare) en Roerdalen (259). De kleinste ‘aspergegemeente’ is Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland). Daar wordt volgens CBS op 400 vierkante meter asperges verbouwd. Dat is minder dan een voetbalveld.