De pizza's van Vincenzo (38) zijn van wereldklasse: ‘Ik haat de term gourmet-pizza’

Noem Vincenzo Onnembo (38) niet ‘pizzabakker’ want daarmee zou je hem tekort doen. Pizzachéf is de juiste benaming. De Napolitaan neemt zijn vak namelijk net zo serieus als elke andere chef-kok. Werkt 12 tot 14 uur per dag, gebruikt alleen maar de allerbeste ingrediënten en streeft naar perfectie. ,,Als ik op de fiets naar ons restaurant rijd, dan zie ik dat er bijna geen enkele collega aan het werk is. De meesten beginnen pas om twee uur, terwijl wij er om elf uur al zijn.”